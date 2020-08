Si ferisce durante una escursione a cavallo, uomo soccorso a Frassinoro

xxx

Intervento congiunto, questo pomeriggio intorno alle 16:45 di vigili del fuoco, soccorso alpino e 118 per un uomo ferito durante una escursione a cavallo nei sentieri montani in zona Frassinoro. Recuperato il malcapitato è stato affidato ai sanitari che lo hanno trasportato in ospedale con elisoccorso.

L’uomo, un 77enne residente a Frassinoro, nel pomeriggio si è recato a fare una passeggiata a cavallo. Imboccato il sentiero Cai 591 che da San Giminiano porta verso Fontanaluccia, ha iniziato a salire. Arrivato nei pressi del Rifugio le Maccherie l’uomo è caduto a terra, probabilmente disarcionato dall’animale, riportando un doloroso trauma cranico con una ferita alla testa. Alcuni escursionisti, che hanno visto l’accaduto, hanno allertato il 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza, l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cimone, unitamente al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) e ai Vigili del fuoco.

Arrivato sul posto l’elicottero ha sbarcato il personale poco distante dal luogo dell’evento, coadiuvato da terra dai tecnici territoriali. Dopo valutazione da parte del medico, il malcapitato è stato recuperato, sempre con il verricello, e trasferito all’ospedale di Baggiovara, in codice di media gravità.