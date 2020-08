Inaugurata a San Felice sul Panaro l’opera del pittore Vandelli

xxx

Inaugurata oggi, giovedì 27 agosto, a San Felice sul Panaro, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’imponente installazione artistica di 40 metri quadrati “Ancora Christi” del pittore sanfeliciano Marcello Vandelli, collocata sul mastio della Rocca Estense. L’opera resterà esposta per tutto il periodo della Fiera di settembre.

Vandelli, la cui pittura è fortemente influenzata dalla Pop Art italiana, non è nuovo a iniziative di questo tipo. Per esempio, nel maggio 2015, a ricordo del terremoto del 2012, espose l’ “Ancora Christi” a Mirandola, in piazza Costituente, sulla facciata principale del municipio lesionato dal sisma. A Vandelli va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale.