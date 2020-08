Dal 31 agosto torna l’orario invernale alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia

Settembre si avvicina ed è tempo di prepararsi alla nuova stagione, anche in Panizzi. La biblioteca di via Farini fa un passo in più nel percorso verso il ritorno alla normalità e chiude il mese di agosto ripristinando il tradizionale orario esteso. A partire da lunedì 31 agosto in Biblioteca Panizzi si torna all’orario invernale.

Porte aperte dunque dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 20.00 per la Sezione Moderna, ma con le attuali modalità di accesso: resta possibile scegliere il materiale in autonomia, andare a scaffale, prendere a prestito e restituire direttamente all’operatore, accedere ai servizi di informazione e consulenza, prenotare il materiale tramite l’area personale del catalogo SebinaYou, studiare in Sala Sol Lewitt prenotando il proprio posto. Non è ancora consentita la sosta per lo studio in aree diverse dalla Sala Sol Lewitt, la sosta per la lettura dei giornali e per la navigazione internet (chiusa anche la Sala Telematica).

Nuove fasce orarie anche per le postazioni studio della Sol Lewitt: in sala restano a disposizione 20 sedute prenotabili in due fasce orarie, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00, per consentire una adeguata igienizzazione dell’ambiente. Le postazioni sono disponibili solo previa prenotazione tramite l’area personale del catalogo SebinaYou Reggio Emilia.

Orario più ampio anche per la Sezione di Conservazione e Storia Locale, aperta dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00. La richiesta e il ritiro del materiale, così come l’utilizzo di una delle 6 postazioni disponibili per la consultazione in sede sono possibili solo previa prenotazione al numero 0522/456092; gli orari per il ritiro e per l’utilizzo della sala consultazione sono i seguenti: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Inoltre, solo per lunedì 31 agosto i servizi di prestito e restituzione della Biblioteca Panizzi saranno attivi a partire dalle ore 10 a causa di interventi di manutenzione informatica.A settembre l’orario invernale torna in vigore anche nelle Biblioteche Decentrate, ma solo a partire da lunedì 7.

Allo scopo di garantire la massima sicurezza possibile per utenti e personale è necessario continuare a seguire le ormai consuete norme di comportamento: durante tutta la permanenza in biblioteca è necessario indossare la mascherina, igienizzarsi spesso le mani (è a disposizione il gel idroalcolico) e mantenere una distanza interpersonale di 1 metro e mezzo dagli altri.

Per ulteriori informazioni www.bibliotecapanizzi.it