Felice chi legge Estate! del Teatro dell’Orsa nel parco del Multiplo di Cavriago

“A Ritrovare i libri” è il tema del prossimo incontro del tradizionale e seguitissimo invito alla lettura per adulti, in programma al Centro Cultura in provincia di Reggio Emilia. Da non perdere.

«La fotografia è pretesto per catturare pagine di libri. Dal dagherrotipo delle storie al riflesso dei sogni, istantanee che escono dei romanzi. Valérie Perrin, Olga Tokarczuk, Giorgio Fontana, Arianna Cecconi e molti altri sono felice occasione per ritrovarsi intorno al piacere di leggere»: Monica Morini e Annamaria Gozzi del Teatro dell’Orsa introducono il prossimo appuntamento di Felice chi legge!, ormai tradizionale (e seguitissimo) invito alla lettura per adulti in programma giovedì 27 agosto alle ore 21 nel parco del Centro Cultura Multiplo di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia.

Il Centro Cultura Multiplo è fucina di iniziative che sono riferimento per tutta la provincia. Uno staff appassionato ha sostenuto questo progetto fin dal suo nascere: il Teatro dell’Orsa desidera ringraziare tutti coloro che rendono possibile l’iniziativa.

Il Multiplo è in via della Repubblica 23 a Cavriago (RE). L’ingresso è gratuito. Iscrizione obbligatoria al n. 0522 373466.

Info sulla Compagnia: http://www.teatrodellorsa.com/.