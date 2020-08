Voucher per attività sportiva ai nuclei famigliari residenti a Sassuolo

C’è tempo fino alle ore 13 del prossimo 20 settembre per partecipare all’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi (Voucher) a copertura dei costi d’iscrizione a corsi e campionati sportivi per ragazzi tra i 6 e i 16 anni (fino a 26 anni se diversamente abili).

E’ stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Sassuolo l’avviso che porterà alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione di contributi finanziari (voucher) ai nuclei famigliari residenti a Sassuolo, a parziale copertura della spesa sostenuta per la frequenza dei corsi sportivi.

Le risorse assegnate dalla Regione Emilia Romagna al Comune di Sassuolo per i voucher per attività sportiva ammontano a complessivi € 29.550,00 riferibili alla stagione sportiva 2020/2021.

Per accedere al contributo le famiglie richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

residenza nel Comune di Sassuolo; figlio/i nati tra il giorno 01/01/2004 ed il 31/12/2014, oppure tra il 01/01/1994 ed il 31/12/2014 se disabili; iscrizione del figlio/a ad una associazione sportiva o società sportiva dilettantistica iscritte al registro CONI e al registro parallelo CIP, per la partecipazione ai campionati o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle medesime associazioni e società sportive iscritte al Registro Coni per l’anno sportivo 2020/2021; per le famiglie aventi uno, due o tre figli: valore dell’ISEE 2019, 2020 o corrente del nucleo familiare compreso tra i 3.000,00 € ed i 17.000,00 €;

per le famiglie aventi quattro o più figli: valore dell’ISEE 2019, 2020 o corrente del nucleo familiare compreso tra i 3.000,00 € ed i 28.000,00 €.

Il voucher contributo per nuclei familiari fino a tre figli è pari a €150,00 per i nuclei familiari costituiti da un unico figlio iscritto all’attività sportiva; €200 ,00 per i nuclei familiari costituiti da due figli iscritti all’attività sportiva; €250,00 per i nuclei familiari costituiti da tre figli iscritti all’attività sportiva. Il voucher/ contributo per nuclei familiari con quattro o più figli è pari a €150,00 dal quarto figlio in poi iscritto all’attività sportiva

In base ai figli che praticano sport, si fa la somma rispetto al valore dei voucher.

Il contributo sarà erogato ai beneficiari a titolo di rimborso della spesa effettivamente sostenuta per l’iscrizione ai corsi sportivi, a fronte della consegna della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione e il pagamento dell’importo totale del corso, al lordo del voucher.

La domanda per ottenere il contributo finanziario va indirizzata al Servizio Attività Sportive e sottoscritta con firma leggibile dal genitore utilizzando l’apposito modulo, allegato all’avviso e scaricabile in formato editabile dal sito del Comune di Sassuolo.

La domanda dovrà essere presentata entro il giorno 20 settembre 2020 alle ore 13:00; non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine. Dovrà essere allegata alla domanda la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente. La consegna della domanda e della relativa documentazione potrà avvenire esclusivamente mediante: consegna a mano al Servizio Attività Sportive, Via Rocca 22, 41049 Sassuolo (MO) previo appuntamento telefonico telefonando al n. 0536/880715 – 881;

invio per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it (solo se provenienti da caselle di posta elettronica certificata). – Mediante compilazione e presentazione on line al link https://portale-sassuolo.entranext.it/, non appena sarà disponibile. Per tale modalità è necessario acquisire le credenziali SPID.