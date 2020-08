Mercoledì a Castelnuovo in scena lo spettacolo “In fila al Louvre”

Il personaggio dell’arte più celebre del mondo e la sua ricerca di normalità. Mercoledì 26 agosto alle 21 presso il circolo Auser di Cavidole la Compagnia degli Aristoguappi porta in scena lo spettacolo teatral-musicale “In fila al Louvre”.

Nella rappresentazione, su testo di William Ascari, il surreale progetto della Gioconda di uscire dal Louvre per immergersi in una vita quotidiana fatta di incontri con personaggi comuni. Uno spettacolo che diverte e fa pensare, fornendo uno sguardo diverso sulla vita, scontata all’apparenza ma sensazionale se vista attraverso gli occhi di Monna Lisa.

Sul palco saliranno Matilde Cavallaro, William Ascari, Simonetta Vanzini, Maria Teresa Bonetti, Rosa Pandico, e Enrico Sola, voce e sguardo esterno di Paolo De Nicolo, arrangiamento musicale di Mario Cambi e Giuseppe Bursi.

Per i partecipanti ci sarà anche la possibilità di cenare presso il Circolo Auser con gnocco fritto, affettato e acqua (al costo di 13 euro per gli adulti, 8 euro per bambini fino a 9 anni, per la cena prenotazione obbligatoria entro lunedì 24 agosto al numero 338-4293665).

L’iniziativa è ad accesso libero e gratuito fino a esaurimento posti e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza: verrà mantenuto il distanziamento fisico e il pubblico dovrà essere munito di mascherina, da indossare nei momenti di necessità.