Maranello, alla biblioteca Mabic 10mila euro da spendere in libri

Il Mabic di Maranello riceverà dal Ministero un contributo di 10mila euro per l’acquisto di nuovi libri. La biblioteca maranellese è infatti tra le aggiudicatarie di un fondo messo a disposizione dal Mibact (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo) nato durante l’emergenza covid per sostenere l’editoria libraria anche attraverso il rinnovo dei volumi messi a disposizione dei cittadini. E il Comune di Maranello, che ha partecipato al bando, ha ottenuto per il Mabic il bonus massimo disponibile: 10mila euro. Una somma che potrà esser spesa nelle prossime settimane dall’amministrazione, ancora prima dell’erogazione effettiva del contributo, per ampliare l’offerta della biblioteca di Via Vittorio Veneto.

Continua dunque a potenziarsi il feeling tra Maranello e la lettura: il mese scorso il Centro per il Libro e la Lettura – un Istituto autonomo dello stesso Mibact – aveva infatti assegnato al Comune la qualifica di ‘Città che legge’ per il biennio 2020/21. Un altro riconoscimento nazionale che aveva certificato l’attenzione rivolta in questi anni dall’amministrazione locale alla diffusione della lettura, collocando Maranello tra i Comuni beneficiari di ulteriori progetti che sul tema potranno coinvolgere anche le librerie del territorio, le scuole e l’associazionismo.