Incendio all’azienda Hombre a Modena, online i primi risultati dei monitoraggi della qualità dell’aria effettuati da Arpae

Sono disponibili i primi esiti dei monitoraggi che Arpae ha eseguito in concomitanza all’intervento dei Vigili del fuoco (VVFF) per velocizzare la combustione delle rotoballe coinvolte nell’incendio del 29 luglio scorso all‘azienda agricola Hombre.

In concomitanza con l’intervento dei vigili del fuoco, iniziato lo scorso 21 agosto, Arpae, in accordo con Azienda Usl e Comune di Modena, ha installato presso la scuola elementare San Geminiano di Cognento – in comune di Modena – un laboratorio mobile per la misura in continuo degli inquinanti PM10, PM2.5, biossido di azoto (NO2) e benzene. Sono stati inoltre installati un campionatore ad alto volume per la ricerca di microinquinanti organici in stradello Corletto sud 199 e un campionatore di PM10 in stradello Fossa Gazzuoli 57/1.

Il monitoraggio ha previsto inoltre campionatori passivi per la ricerca di composti organici volatili e aldeidi collocati nei 3 punti precedentemente citati e in strada Viazza di Cittanova sud.

Le prime determinazioni automatiche, effettuate con il mezzo mobile a Cognento, relative al periodo 21-23 agosto 2020, non rilevano dati anomali per gli inquinanti gassosi (benzene e NO2), con concentrazioni tipiche del periodo (valori massimi di NO2 tra 27 µg/m3 e 53 µg/m3 per NO2 e per il benzene valori medi tra 0,2 – 0,4 µg/m3), decisamente inferiori ai valori limite previsti dal D.Lgs 155/2010 (200 µg/m3 per NO2 e 5 µg/m3 definito sulla media annuale per il benzene).

Anche per le polveri (PM10 e PM2.5), i dati misurati sono del tutto sovrapponibili con quelli misurati nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale della qualità dell’aria di Modena, sia come andamento che come valori misurati (17-24 µg/m3 per le polveri PM10 e 9-12 µgr/m3 per le PM2.5), anche in questo caso ampiamente inferiori ai valori limiti previsti dalla norma (50 µg/m3 per le polveri PM10 – media giornaliera – e 25 µg/m3 per le PM2.5 – media annuale).

Qui i primi esiti dei monitoraggi in continuo, con grafici e tabelle. Gli altri campionamenti effettuati dall’Agenzia richiedono analisi successive in laboratorio che sono tutt’ora in corso. Gli esiti saranno comunicati nei prossimi giorni, non appena saranno disponibili