Da domani lavori di Hera sulla rete idrica a Formigine

Da domani, martedì 25 agosto, i tecnici Hera del servizio idrico saranno impegnati in un intervento sulla rete di Formigine, in via Della Costituzione.

L’intervento, che avrà una durata stimata di 45 giorni circa, vedrà la posa di una nuova condotta di 10 cm di diametro, in sostituzione di quella esistente, per tutta la lunghezza della strada e il rinnovo degli allacci di rete. In questo modo il servizio idrico, nella zona, sarà ulteriormente migliorato.

L’investimento, a carico di Hera, è di circa 45.000 euro.

Il cantiere interesserà anche via Cavazzuti, nel momento in cui la nuova tubatura sarà collegata alla condotta principale. Eventuali variazioni al traffico veicolare, necessarie allo svolgimento dei lavori, saranno concordate con gli enti preposti. Saranno comunque garantiti gli accessi ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Nel corso dell’intervento saranno possibili brevi interruzioni del servizio. In caso di interruzioni prolungate, gli utenti saranno puntualmente avvisati.