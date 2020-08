Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 24 agosto

Variabile con alternanza di addensamenti compatti ed ampie schiarite. Rovesci anche a carattere temporalesco sparso potranno interessare l’intera regione anche se saranno più probabili sui rilievi appenninici e nelle ore pomeridiane. Esaurimento in serata con ampi rasserenamenti.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo con valori attorno a 22/23 gradi, lievemente superiori lungo la costa. Massime in diminuzione con valori compresi tra 28 gradi della fascia costiera e 30/31 gradi dell’entroterra.

Venti: prevalentemente nord orientali e di debole intensità nell’entroterra; fino a moderati sui settori costieri e appenninici.

Mare: mosso in mattinata ma con moto ondoso in attenuazione, fino a divenire poco mosso in serata.