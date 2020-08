San Felice sul Panaro: la 407esima edizione della Fiera dal 28 agosto al 1° settembre

Torna a San Felice sul Panaro la tradizionale Fiera di settembre, giunta alla 407esima edizione, che si svolgerà dal 28 agosto al 1° settembre. La manifestazione si presenta con un programma forzatamente ridotto a causa della emergenza Covid-19 e delle attuali stringenti norme di prevenzione, ma che si propone di regalare qualche ora di spensierato divertimento ai cittadini, cercando di accontentare un po’ tutti i palati. Non mancherà ovviamente il tradizionale luna park in piazza Ettore Piva.

Venerdì 28 agosto

Alle 20. 30, inaugurazione ufficiale della Fiera con l’esibizione congiunta delle Majorettes “Blue Stars” e “Red Planets” Drum Line. Alle 21.15, in piazza Castello: Bruskers Guitar Duo e Claudia Franciosi Vocalist. Dalle ore 19, in piazza Italia, Area expo auto nuove e raduni: San Felice Motorfest.

Raduno serale statico dedicato alle vetture sportive e preparate di ultima e recente generazione. Servizio security gestito dall’Associazione Nazionale Carabinieri Terre del Sorbara. Expo vetture concessionarie e saloni specializzati.

Sabato 29 agosto

La Fiera prosegue alle 18, in piazza Castello con la conferenza: “Superbonus 110 per cento. Opportunità per imprese e cittadini” a cura di Lapam Federimpresa di San Felice sul Panaro e Camposanto.

Alle 20.45, piazza Castello, spettacolo della Scuola di danza Arckadia di San Felice sul Panaro, con esibizione di classico, modern, hip hop, zumba.

Alle 21.30, ancora in piazza Castello, spettacolo “Eleuterio e Sempretua” a cura di Libero e Costanza.

Inoltre, dalle ore 15, Area expo auto nuove e raduni di piazza Italia: San Felice Tuning Show. Raduno statico dedicato alle vetture preparate di carrozzeria e con impianti audio da competizione. Servizio security gestito dall’Associazione Nazionale Carabinieri Terre del Sorbara. Expo vetture concessionarie e saloni specializzati.

Domenica 30 agosto

Dalle ore 8 alle ore 23: secondo raduno auto storiche sotto la Rocca. Dalle 8 secondo raduno dedicato alle vetture storiche e Youngtimer che resteranno esposte in piazza Italia fino alle 11.30, per poi sfilare per le vie del centro in direzione Finale Emilia.

Servizio Security gestito dall’Associazione Nazionale Carabinieri Terre del Sorbara. Dalle 8 alle 23 expo vetture concessionarie, saloni specializzati, vetture storiche provenienti da collezioni private.

Alle 10, in piazza Castello conferenza: “Commercio cosa ci sta insegnando il Covid-19” a cura di Cna di San Felice sul Panaro e Camposanto.

Alle 21.15 piazza Castello tributo a Ennio Morricone della Banda giovanile John Lennon. Dirige il maestro Mirco Besutti.

Lunedì 31 agosto

Ore 18.15/19.30 e 19.45/20.45, presso l’ex sala mensa scuole elementari di via Agnini, incontro gratuito su “Respirazione e rilassamento per la gestione dello stress”, a cura del dottor Giuseppe Goldoni, del Dipartimento yoga società scientifica Simo, esperto e referente del Metodo Bhole per l’Italia. É necessaria la prenotazione: Giuseppe Goldoni, 347/1075507.

Martedì 1° settembre

Ore 19.30, piazza Italia: “Torniamo in Fiera in compagnia camminando al tramonto”. Camminata paesana di cinque chilometri, gratuita e aperta a tutti, animata da Nordic Walking Live. È gradita la prenotazione a Elena Budri, istruttrice federale della Scuola Italiana Nordic Walking, telefono 338/6216834.

Per assistere agli spettacoli e alle varie iniziative (gratuiti) è gradita la prenotazione presso i negozi di San Felice sul Panaro. Si può prenotare anche ai numeri di telefono: 346/6274833 (Paola Ferrari) e 342/6389172 (Il Fotografo).

Da venerdì 28 agosto a domenica 30 agosto nelle ore serali

Aree ristoro:

in piazza Matteotti, a cura dell’associazione “Music in motion – Roncaglia’s Band” (stand borlenghi e tigelle). Per prenotazioni: 331/8668311; in piazza Matteotti/angolo Largo Posta, a cura del Circolo parrocchiale Don Bosco (stand gnocchi fritti, frittelle, piadine). Per prenotazioni: Graziella, telefono 328/3859714; Centro Don Bosco: 0535/82573.

In Largo Posta: mercatino delle opere dell’ingegno e presentazione della Pro Loco di San Felice sul Panaro.

In piazza Italia saranno presenti Team Dakarity e Ossoday che parteciperanno all’evento Rust2Dakar. L’obiettivo è guidare un’ambulanza da Modena a Dakar per donarla alle associazioni di volontariato locali. Per info: teamdakarityçgmail.com e www.rust2dakar.org

Da venerdì 28 agosto (inaugurazione alle 21.30) a domenica 30 agosto, presso la sala riunioni di Ri-Commerciamo in piazza Italia, “Eyes Q”, collettiva dei soci del Photoclub Eyes di San Felice sul Panaro. Mostra fotografica, realizzata con le fotografie vincitrici del contest organizzato nel periodo del lock down. L’esposizione potrà essere visitata dalle 21 alle 23.30.

Da venerdì 28 agosto a martedì 1° settembre in Piazza Ettore Piva sarà presente il Luna Park.