Stanotte, alle ore 02:10 circa, ad Imola, frazione Spazzate Sassatelli, in via Cardinala n. 11/a, ignoti hanno fatto esplodere lo sportello Atm della banca di Imola, asportando una somma di denaro non ancora quantificata.

I malviventi si sono poi dileguati a bordo di due autovetture in direzione Portonovo. Indagini dei carabinieri.