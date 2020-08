Sagra dell’Ancora, modifiche a circolazione e sosta

Modifiche a circolazione e sosta, mercoledì 26 e domenica 30 agosto, in zona Ancora in occasione della Sagra.

Come da Ordinanza n°192 a firma del Comandante della Polizia Locale Stefano Faso, mercoledì 26 agosto nel parcheggio di via Milazzo verrà istituito un divieto di sosta e transito per tutti i veicoli dalle ore 19 alle ore 22 nell’area delimitata da apposita segnaletica stradale.

Domenica 30 agosto, poi, a partire dalle ore 10 sarà vietato il transito a tutti i veicoli non autorizzati lungo il percorso della processione a piedi: Sagrato della chiesa, via F.lli Rosselli, via Degli Esposti, via Borgo Venezia, via Marzabotto, via Costrignano, viaMontefiorino, Largo Borgo Venezia.

I veicoli in sosta non autorizzata saranno rimossi a spese dei trasgressori e saranno puniti a norma del decreto legislativo del 30/4/92 n.285.

Durante lo svolgimento delle celebrazioni, dovranno essere adottate le disposizioni imposte dalla normativa vigente, inerente all’emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2 (Covid-19 ), il distanziamento sociale e la protezione delle vie respiratorie (l’uso delle mascherine).