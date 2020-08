Maranello: Scuole, più ingressi per evitare assembramenti

Ingressi a scuola in sicurezza: in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico e dell’attesa riapertura degli istituti dopo la fase del lockdown legato all’emergenza sanitaria, le scuole di Maranello si attrezzano per consentire agli studenti – dai nidi alle medie – l’accesso ai locali evitando sia gli assembramenti che gli ingressi contingentati.

L’idea, in sostanza, è quella di aumentare il numero di accessi ai singoli plessi, con gli alunni suddivisi a seconda delle classi: un intervento che ha l’obiettivo di aumentare i percorsi di accesso alle aule. Il confronto tra Comune e istituti comprensivi su un tema così centrale come la riapertura delle scuole, oltre alla valutazione complessiva sulla riorganizzazione degli spazi interni, ha portato all’idea di realizzare nuovi ingressi lungo le recinzioni esistenti delle strutture scolastiche, con l’obiettivo di evitare il più possibile il formarsi di assembramenti tra bambini e ragazzi in entrata e uscita.

In accordo con i dirigenti scolastici, e nel rispetto delle linee guida ministeriali relative all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’amministrazione comunale ha quindi individuato le opere da realizzare per l’adeguamento degli accessi alle varie scuole, con l’obiettivo di realizzare più punti di ingresso. L’intervento è partito in questi giorni e sarà concluso prima della riapertura delle scuole (1 settembre per i nidi e 14 per materne, elementari e medie).

Nella sostanza, i lavori prevedono una serie di modifiche alle aperture di alcuni cancelli, la creazione di nuovi varchi sulle recinzioni con nuovi cancelli pedonali e la sistemazione o la creazione di nuovi tratti di percorsi pedonali al servizio dei nuovi ingressi. Interventi sui cancelli di ingresso esistenti saranno realizzati nelle scuole Stradi, Cassiani, Obici e a Gorzano. Alle Obici, al Nido Aquilone e alle medie Galilei saranno realizzati nuovi cancelli pedonali. Alle medie Galilei, alle elementari Stradi, alla materna Cassiani e al Nido Aquilone sono previsti nuovi percorsi pedonali. Altri interventi riguardano le medie Galilei (lavori sul marciapiede) e alle Galilei e Ferrari (tratto pedonale di raccordo tra i marciapiedi esistenti).