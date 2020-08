Controlli dei carabinieri in città

Continua l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, tesa a contrastare i reati predatori e quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti in città.

Tra i controlli eseguiti ieri notte, i militari hanno controllato gli occupanti di una autovettura, notata più volte transitare nei pressi del complesso ERRENORD. A bordo dell’auto sono stati identificati due modenesi di 38 e 32 anni, risultati avere entrambi dei precedenti di polizia in materia di stupefacenti.

I successivi accertamenti eseguiti sul veicolo consentivano di rinvenire occultata sotto uno dei sedili due dosi di cocaina e appurare che l’auto viaggiava priva della prescritta copertura assicurativa. Quindi sia l’auto che la droga sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e uno dei due occupanti è stato segnalato alla Prefettura locale per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

La mattina successiva ad essere sottoposto a controllo in viale Monte Kosica è stato un giovane 19enne tunisino, in Italia senza fissa dimora. I controlli eseguiti sul giovane hanno consentito il rinvenimento sulla sua persona e il successivo sequestro di 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, già suddivisa in dosi. Per tal motivo anche lui è stato segnalato alla locale Prefettura per detenzione per uso personale di sostanze stupefacente ed è stato deferito alla Procura della Repubblica di Modena per le inosservanze alle normative sull’immigrazione.