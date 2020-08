Bayern Monaco tris al Lione ed è finale di Champions con il Psg

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Il Bayern Monaco rispetta i pronostici e raggiunge il Psg in finale di Champions League. Gli uomini di Flick soffrono ad inizio gara, poi mostrano tutta la propria superiorità tecnica e fisica: la doppietta di un magico Gnabry indirizza la seconda semifinale a Lisbona, interrompendo i sogni di gloria del Lione di Rudi Garcia, troppo sprecone in avanti. Nel finale di gara Lewandowski archivia la gara e fissa il punteggio sul 3-0. Si ferma la corsa delle outsider arrivate sino al penultimo atto: domenica 23 agosto saranno Bayern e Psg a giocarsi la coppa dalle grandi orecchie. Parte col brivido la semifinale per i bavaresi, che ci mettono almeno un quarto d’ora per carburare. Al 18′ si mette in proprio Gnabry, che si porta a spasso tre avversari prima di scagliare sotto l’incrocio un sinistro imprendibile per Lopes. Il raddoppio non tarda ad arrivare: Perisic crossa per Lewandowski che si fa ipnotizzare dal portiere prima della doppietta personale di Gnabry, in gol questa volta con un semplice tap-in. Nella ripresa uno dei grandi protagonisti è senza dubbio Manuel Neuer, autore di due grandi interventi nel giro di pochi minuti: prima, al 56′, sul colpo di testa di Marcelo, pochi istanti dopo invece sulla conclusione a botta sicura di Ekambi. Nel finale di gara i bavaresi amministrano il punteggio, vedendosi annullare anche un gol di Coutinho per fuorigioco. Poco male, perchè è il solito Robert Lewandowski a mettere il timbro conclusivo con un colpo di testa vincente al minuto 88.

(ITALPRESS).