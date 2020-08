San Felice s/P: acquista online letto a castello, ma non gli viene mai consegnato

I Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro, a seguito di dichiarazione presentata da un 34enne del posto, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Modena due uomini di nazionalità rumena di 19 e 36 anni, entrambi residenti fuori provincia e con precedenti di polizia, per truffa aggravata in concorso.

Le indagini hanno consentito di accertare che i due, dopo avere inserito su noti e specializzati portali internet un annuncio per la vendita di un letto a castello, ne concludevano la vendita online incassando la somma di circa 3.500 euro, accreditata in buona fede dalla vittima su due carte postepay a loro intestate, non consegnando poi quanto venduto.