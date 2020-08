Incendio di un autotreno al casello di Altedo

Questa mattina intorno alle 9:00 a Malalbergo un autoarticolato ha preso fuoco all’uscita dell’autostrada A13 (Bologna- Padova), in prossimità del casello. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco, intervenuti con due squadre. Solo il cassone del mezzo che trasportava fagioli, sganciato dalla motrice, è stato danneggiato dalle fiamme. I vigili del fuoco dopo aver spento il rogo hanno messo in sicurezza lo scenario. Fortunatamente non si lamentano feriti, presente oltre il 115 anche la polizia stradale.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013