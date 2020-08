Controlli in Stazione a Bologna: un arresto

Dovrà espiare una pena residua di 25 giorni di reclusione e 300 euro di multa, per autoriciclaggio, il trentacinquenne siciliano rintracciato nella mattinata dalla Polizia Ferroviaria di Bologna, durante i controlli all’interno della stazione del capoluogo emiliano. L’uomo, alla vista di una pattuglia composta da operatori Polfer e militari dell’Esercito Italiano, ha cercato di allontanarsi repentinamente dalla stazione.

Il suo nervosismo non è sfuggito agli uomini in divisa che, dopo averlo raggiunto, hanno proceduto ad un accurato controllo, dal quale è risultato che lo stesso era gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, per vecchi reati.

Al termine degli accertamenti di rito è stato accompagnato presso il carcere di Bologna.