Bimbo cade dal balcone di casa alla Canalina

E’ ricoverato al Santa Maria Nuova un bambino di otto anni che oggi poco dopo le 15:00 è precipitato dal balcone di casa al quarto piano di una palazzina in via Fenulli alla Canalina. Un volo di una decina di metri attutito da una fioriera agganciata ad un balcone.

Soccorso dai sanitari del 118, sul posto con ambulanza ed automedica, il piccolo è stato trasportato in ospedale in codice 3: secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Non è chiaro se al momento della caduta il bambino fosse solo in casa. Sul posto anche le forze dell’ordine.