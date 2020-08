Lite alle ex Reggiane, ferito un gambiano: indagini dei carabinieri

Accesa lite nei pressi delle ex Reggiane, un cittadino gambiano è rimasto ferito. Le cause del violento alterco sono ancora al vaglio dei carabinieri reggiani, che non escludono l’episodio possa collocarsi in contrasti per la gestione della piazza di spaccio. Il grave fatto si è verificato intorno alle ore 22.00 di ieri 16 agosto. I carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, supportati dai colleghi della stazione di Corso Cairoli, sono accorsi all’interno dell’area delle ex Officine Reggiane dove era stata segnalata l’aggressione nei confronti di uno straniero ad opera di 4/5 soggetti.

Sul posto i militari hanno trovato il ferito, identificato in un 22enne gambiano, al quale venivano garantiti i soccorsi: condotto in ospedale veniva giudicato guaribile in 15 giorni per le lesioni riportate al gomito e all’avambraccio, dove presentava delle ferite da taglio probabilmente causategli con cocci di bottiglia rotti. Le immediate ricerche degli aggressori non hanno consentito ai militari di rintracciarli. Sui fatti sono in corso le indagini dei carabinieri in ordine al reato di lesioni personali aggravate.