Fino a venerdì 21 agosto a Vignola lavori di asfaltatura alla viabilità comunale

Da oggi e fino a venerdì 21 agosto sono in programma diversi lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. Di seguito, l’elenco delle strade oggetto degli interventi: via Zenzano, nel tratto tra via Ponte Muratori e il parcheggio, lunedì 17 agosto; Corso Italia, nel tratto tra via Garibaldi e via Ponte Muratori, corsia direzione Savignano, martedì 18 agosto; Piazza Carducci, martedì 18 e mercoledì 19 agosto; via Barella, nel tratto compreso tra via Artigianato e l’intersezione con via Cà de Barozzi, giovedì 20 agosto; via Giusti e il parcheggio adiacente alla scuola dell’infanzia Rodari, venerdì 21 agosto.

Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario vietare la sosta nei tratti stradali interessati, mentre sarà sempre consentito il transito.

In modo particolare per le strade Corso Italia e via Barella, caratterizzate da alto traffico veicolare, pur garantendo il transito, si consiglia l’utilizzo di percorsi alternativi.

Il programma dei lavori potrà subire leggere modifiche a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli o imprevisti legati alle lavorazioni da eseguire.