Cabaret in piazza a S.Ilario con Teatro L’Attesa

Giovedì 20 agosto (ore 21.30) in piazza Repubblica a S.Ilario arriva “40ena Cabaret”, discussione semiseria su una possibile ripresa del teatro in tempi di minaccia.

Lo spettacolo è realizzato dall’associazione Teatro L’Attesa e vedrà sul palco Daniele Castellari, Luca Luppi, Gill Menozzi con Lorenzo Merlini alle musiche.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: 328 6019875 (anche whatsapp). L’incontro si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni in termini di distanziamento e misure di sicurezza

Immaginatevi una compagnia teatrale, abituata al teatro tradizionale, che debba fare i conti con i nuovi dispositivi sulla sicurezza, i vincoli per il pubblico e per gli attori, le distanze, le mascherine e quant’altro. Naturalmente, giusto perché ci vuole e un po’ per complicarsi la vita, vorrebbero farci entrare anche un’orchestra, ma si adatteranno con un bravo musicista alla tastiera. Assisterete in diretta al tentativo di riapertura di un teatro in tempo di pandemia.

Teatro L’Attesa svolge da anni un’importante e intensa attività culturale nel cuore di S.Ilario dove ha dato vita e gestisce il Piccolo Teatro in Piazza. Insieme all’Amministrazione Comunale organizza una stagione con spettacoli di prosa, musica, teatro di figura. Molto importante la proposta dedicata alle scuole e i laboratori cui partecipano ragazzi e adulti.

Questo spettacolo è un modo per “riflettere” su questi mesi, sul loro impatto sulla vita quotidiana, ma anche sul mondo della cultura, su chi la fa e chi la fruisce. Un modo per interrogarsi, attraverso il buonumore, su quanto essa conti e come sia una parte importante del “benessere” di ognuno di noi e delle nostre comunità.

L’evento rientra nel cartellone degli eventi “#Insieme. La cultura si (ri)prende l’estate” a S.Ilario e Calerno promosso dal Comune di Sant’Ilario d’Enza.