Questa notte intorno all’una i vigili del fuoco sono intervenuti ad Imola in via Lasie incrocio via Lughese per un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Tre le persone ferite che sono state trasportate in ospedale a Imola. La squadra dei Vigili del fuoco sul posto ha messo in sicurezza le auto incidentate, una di queste alimentata a GPL. Presenti oltre 115 e 118 anche i carabinieri.



