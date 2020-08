Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 17 agosto

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sul settore occidentale della regione. Nel corso del pomeriggio nuvolosità variabile con possibilità di episodi temporaleschi più probabili sul settore occidentale e lungo le aree a ridosso del Po. Temperature: minime intorno ai 24°C. Massime in diminuzione sul settore centro-occidentale con valori intorno ai 31/ 32 °C, stazionarie o in lieve aumento sul settore orientale con valori intorno a 34/35°C; mentre sul settore costiero i valori massimi non supereranno i 33°C. Venti: al mattino deboli dai quadranti occidentali. Nel pomeriggio deboli-moderati da sud-ovest con locali rinforzi su rilievi e pianura centro-occidentale; deboli da sud-est sul resto del territorio. Raffiche di maggiore intensità e di direzione variabile in concomitanza delle aree temporalesche. Mare: poco mosso con tendenza in serata a divenire localmente mosso.

(Arpae)