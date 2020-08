Si terranno lunedì 17 agosto i funerali del Capo reparto dei Vigili del Fuoco di Bologna Luca Fini, morto giovedì scorso in un incidente stradale in Tangenziale. Camera ardente dalle 13:30 alle 14:30 all’ospedale Maggiore di Bologna. Breve saluto alle 15:00 presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, in via Ferrarese, quindi la funzione religiosa alle 16:00 nella chiesa di Calcara di Crespellano (Valsamoggia).



