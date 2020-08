Gran Premio di Spagna: Seb settimo, Charles ritirato

Giornata non positiva per la Scuderia Ferrari che dal 50° Gran Premio di Spagna porta a casa un settimo posto con Sebastian Vettel, bravissimo a recuperare dall’undicesimo posto sulla griglia con una strategia a una sosta, ma deve accettare il ritiro di Charles Leclerc, finito in testacoda a causa di un problema elettrico verificatosi dopo un passaggio sul cordolo della curva 13 al 38° giro e poi rientrato definitivamente al box al 39° passaggio.

Una settimana di stop. La frenetica stagione 2020 del campionato di Formula 1 ora si ferma per una settimana. Si riprenderà il 30 di agosto con il Gran Premio del Belgio sulla pista di Spa-Francorchamps.