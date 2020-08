Gran premio di Spagna: quarta e quinta fila per Charles e Seb

Charles Leclerc e Sebastian Vettel prenderanno il via rispettivamente dalla quinta e dalla sesta fila dello schieramento, in nona e undicesima posizione, nel 50° Gran Premio di Spagna che prenderà il via domani alle 15.10 CET sul circuito de Barcelona Catalunya.

Fuori per due millesimi. Dopo aver superato il Q1 senza troppe difficoltà, i piloti della Scuderia Ferrari sono scesi in pista nella seconda fase della sessione direttamente con gomme Soft. Si è trattato di una scelta obbligata dal momento che si è subito compreso che, con distacchi così ridotti, nessuno si sarebbe potuto qualificare con mescola Medium. Charles al primo tentativo ha ottenuto un buon 1’16”953, mentre Sebastian ha fermato i cronometri a 1’17”395. Entrambi sono rientrati in garage per montare un nuovo treno di Soft e provare a migliorarsi. Non tutti però, complice anche la temperatura dell’asfalto che continuava a salire, sono riusciti nell’intento. Non ne è stato in grado Leclerc, che ha però passato il turno, mentre Sebastian ha ottenuto un 1’17”168 che lo ha fatto salire in decima posizione ad appena cinque millesimi dalla Red Bull di Alexander Albon. L’ultima macchina a passare sul traguardo è stata tuttavia la McLaren di Lando Norris che ha fatto meglio di Vettel per appena due millesimi facendo scivolare il pilota della Ferrari all’undicesimo posto.

Q3. Charles è arrivato all’ultima fase della qualifica con solamente un treno di gomme Soft nuove. Il monegasco ha così effettuato un primo tentativo con pneumatici usati fermando i cronometri a 1’17”297. Una volta rientrato al box, sulla sua SF1000 è stato montato l’unico set di gomme Soft a disposizione con il quale Charles ha migliorato il proprio tempo scendendo a 1’17”087. Questo riscontro, appena tre millesimi più lento di quello di Norris, gli è valso la nona posizione sulla griglia di partenza in vista della gara di domani.