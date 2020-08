Ufficio elettorale di Modena: dal 17 al 22 orario esteso per chi si candida

L’Ufficio elettorale in via Santi 40 osserva orari estesi nella settimana da lunedì 17 a sabato 22 agosto per soddisfare eventuali richieste di certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Modena necessarie per chi si candidi a elezioni comunali in altri Comuni.

L’ufficio aprirà lunedì 17 agosto dalle 8.30 alle 12.30; martedì 18 e mercoledì 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14,30 alle 17; giovedì 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, venerdì 21 e sabato 22 agosto dalle 8 alle 12.

In vista del Referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, per cui si vota domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15, l’Ufficio elettorale ricorda che gli elettori dovranno presentarsi al seggio, oltre che con documento di identità o riconoscimento valido (i documenti scaduti dal 31 gennaio valgono per proroga sul territorio nazionale fino al 31 dicembre), anche con la tessera elettorale.

È importante verificare se la tessera ha ancora spazi per i timbri o è completata, se è deteriorata o è stata smarrita, ed è opportuno farlo prima possibile per evitare le probabili code dell’ultimo minuto.

Per il rinnovo o lo smarrimento della tessera occorre rivolgersi su appuntamento all’Ufficio elettorale in via Santi 40 al primo piano, che apre al pubblico da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30; giovedì anche al pomeriggio dalle 14 alle 18.

Prima di presentarsi in via Santi 40, occorre prendere appuntamento online sul sito (www.comune.modena.it/prenotazione-appuntamenti) oppure telefonicamente al numero 059 2032077 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Informazioni online sul Referendum sul sito (www.comune.modena.it/elezioni).