Tre notti di manutenzione per la provinciale 16 a Spilamberto

A Spilamberto partono, lunedì 17 agosto, i lavori notturni di manutenzione stradale lungo la provinciale 16, in un tratto, lungo circa un chilometro, tra la rotatoria con via Tacchini fino all’intersezione con la provinciale 14, nella frazione di Altolà di S.Cesario, compreso il ponte sul Panaro.

L’intervento prevede la completa fresatura del fondo stradale degradato e il rifacimento dell’asfalto.

Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione in un tratto particolarmente trafficato, i lavori si svolgeranno in notturna, dalle ore 20 alle ore 7 del mattino per tre notti consecutive, per terminare quindi nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 agosto.

Per consentire le lavorazioni sarà istituito un senso unico alternato all’altezza del cantiere mobile, regolato da movieri.

I lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Frantoio Fondovalle, fanno parte del programma di manutenzioni stradali della Provincia su tutta la rete di oltre mille chilometri di strade provinciali modenesi, per un investimento complessivo di oltre tre milioni e 400 mila euro.

I lavori prevedono la fresatura della pavimentazione e il rifacimento del manto stradale, mediante l’impiego di conglomerato bituminoso e in alcuni tratti la sistemazione delle barriere guard rail.