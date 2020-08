Riunione delle Forze dell’Ordine ieri in Prefettura a Modena

Nella mattinata del 13 agosto il Prefetto di Modena, dr. Pierluigi Faloni ha riunito i rappresentanti delle Forze di Polizia per dell’adozione di misure finalizzate a garantire la tutela e la Sicurezza della Ordine Pubblico, anche nel quadro del rispetto delle misure di contenimento per il contagio da virus Covirus 19, nel periodo delle festività estive.

In particolare il Prefetto ha disposto di potenziare al massimo le attività di prevenzione e di controllo del territorio, intensificando adeguatamente i servizi ed implementando le attività informative, in particolare quelle inerenti:

la prevenzione e il controllo nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini e visitatori;

il contrasto ai furti in abitazione;

la vigilanza nei luoghi di aggregazione con particolare riguardo al giorno di ferragosto sia per la eventuale consumazione di reati predatori che per il rispetto delle norme anti-contagio per la diffusione del virus Covid -19;

la tutela di tutti gli obiettivi nazionali ed internazionali istituzionali, sedi di partiti e movimenti politici, luoghi di culto nonché delle strutture giudiziarie, penitenziarie e militari;

il controllo nei confronti di monumenti, musei, luoghi di interesse turistico, strutture alberghiere e recettive;

la prevenzione per ogni eventuale atto di vandalismo,

la particolare vigilanza nella rete autostradale.

Tutti i servizi dovranno essere espletati dagli agenti e militari operanti in massima sicurezza, sia per la propria che della pubblica incolumità.

Per quanto riguarda le attività poste in essere dalle Forze di Polizia nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 luglio 2020, sono stati espletati n. 63.725 controlli, di cui alle persone n. 84.952 ed agli autoveicoli n. 49.346.

Inoltre l’attività delle Forze dell’Ordine ha consentito di effettuare n. 414 arresti e n. 3.923 denunce.

Per le attività di controllo inerenti le misure di urgenti per il contenimento della diffusione del virus (dall’8 marzo ad oggi) sono state n. 123.916 le persone controllate; n. 3884 le persone sanzionate; sono state denunciate complessivamente n.57 persone per false dichiarazioni o attestazioni e n.78 persone per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione. Le attività o esercizi controllati sono stati n.51.711, titolari di attività sanzionati n.80, attività chiuse a vario titolo n. 55.

Per quanto riguarda gli incidenti stradali dell’intera provincia nello stesso periodo gennaio –luglio 2020 sono stati rilevati:

n.259 incidenti fuori del centro abitato;

n.23 incidenti in centro abitato;

n.14 incidenti con feriti.

Sono stati rilevati nel corso del periodo gennaio – luglio 2020 n 8.102 infrazioni al codice della strada.

Per queste attività sono state impiegate dalle Forze dell’Ordine complessivamente n.8.526 pattuglie.