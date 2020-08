Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 15 agosto

In prevalenza sereno o poco nuvoloso; nelle ore pomeridiane sviluppo di nubi cumuliformi prevalentemente sui rilievi che potranno dar luogo a qualche rovescio, più probabile sull’Appennino centro-occidentale. Temperature: minime stazionarie, comprese tra 23°C e 24°C; massime in lieve aumento nelle pianure interne con valori tra 34°C e 35°C, stazionarie o in lieve calo lungo la fascia costiera, comprese tra 29°C e 31°C. Venti: inizialmente deboli dai quadranti occidentali, tendenti dal pomeriggio a ruotare e a provenire da est lungo la fascia costiera e le pianure orientali. Mare: poco mosso.

(Arpae)