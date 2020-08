Motrice si ribalta sull’A1, intervengono i vigili del fuoco

La scorsa notte all’una, i vigili del fuoco sono intervenuti al km 196 dell’A1 in territorio di Casalecchio, dove la motrice di un camion, per cause ancora da stabilire, ha sbandato e si è ribaltata. Sul luogo dell’incidente una squadra dei pompieri con l’autogrù di appoggio. I vigili del fuoco hanno dapprima aiutato il conducente del mezzo, affidato ai sanitari del 118, quindi messo in sicurezza il camion che perdeva carburante dai serbatoio. Sul posto, oltre al 115, anche la polizia stradale e il personale tecnico di ASPI.



