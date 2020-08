La validità delle patenti scadute o in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020 è prorogata al 31 dicembre 2020 sul territorio nazionale

L’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che, per effetto delle disposizioni della legge di conversione 17 luglio 2020, n.77 del Decreto Legge 9 maggio 2020, n.34, la validità delle patenti scadute o in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020 è prorogata al 31.12.2020 sul territorio nazionale.

La proroga di 7 mesi dalla data di scadenza per le patenti scadute o in scadenza dal 1 febbraio al 31 agosto 2020, stabilita dal Regolamento dell’Unione Europea 2020/698, è valida anche al di fuori dei confini nazionali. In caso di viaggi nei paesi dell’Unione Europea è comunque consigliabile informarsi preventivamente sulle norme adottate dal Paese nel quale ci si intende recare.

Le proroghe non riguardano i conducenti precedentemente giudicati non idonei dalla Commissione Medica Locale Patenti di Guida e le Revisioni Straordinarie.