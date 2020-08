Vezzano, senso unico alternato sulla Sp 11. Strade chiuse a Castelnovo e Felina per la Processione Mariana

La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì 17 agosto, sulla Sp 11 “Braglie-Torre-Casina”, in comune di Vezzano sul Crostolo, si viaggerà a senso unico alternato, regolato da semaforo o movieri, a seconda delle lavorazioni, e con limite di velocità a 30 km/ora. I provvedimenti si sono resi necessari per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di completamento dello scolo acque di una gabbionata, realizzata nei mesi scorsi, a protezione di una frana di monte, intervento che dovrebbe concludersi in un paio di giorni.

Domani, venerdì 14 agosto, per consentire lo svolgimento della Processione Mariana, su richiesta del Comune di Castelnovo ne’ Monti saranno invece chiusi al transito dalle 20 alle 21.15, in centro a Castelnovo Monti, il tratto della Sp 513R di Val d’Enza compreso tra le intersezioni con via Bellessere e via Roma, nonché, dalle 21 alle 22, il tratto della Sp 7, nel centro abitato di Felina, compreso tra le intersezioni con via Kennedy e via Cardinal Pignedoli.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.