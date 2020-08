Sorpresi mentre cedono una dose di cocaina: due nigeriani arrestati a Modena

Nella serata di ieri, nel corso dell’attuazione dei controlli del territorio coordinati dalla locale Prefettura, i Carabinieri della Compagnia di Modena, congiuntamente a personale delle Polizia Locale di Modena e dell’Esercito Italiano impegnato nell’operazione “Strade Sicure, hanno tratto in arresto due uomini, un 34enne ed un 25enne di nazionalità nigeriana in Italia senza fissa dimora, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, tipo cocaina.

I due sono stati sorpresi in via Caduti in Guerra a Modena, mentre stavano cedendo una dose della sostanza stupefacente ad un 56enne residente nella provincia. I due arrestati, a cui è stata sequestrata anche la somma di circa 400 €, ritenuta provento della loro illecita attività, sono stati trattenuti a disposizione della Procura della Repubblica di Modena, per essere sottoposti a giudizio direttissimo. L’acquirente verrà invece segnalato alla Prefettura di Modena.