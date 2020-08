Si scaglia con un coltello contro i presenti nell’ambulatorio del SERT di Modena. Arrestato

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Modena sono dovuti intervenire in via Sgarzeria, all’interno dell’ambulatorio del SERT dell’ASL di Modena, poiché era stata segnalata la presenza di un uomo che, in evidente stato di agitazione, stava creando pericolo per i presenti.

Di fatto, all’interno dell’ambulatorio veniva riscontrata la presenza di un 52enne del posto, già noto per i suoi trascorsi penali, che al culmine di un litigio con la compagna, aveva rotto, sferrando un pugno, il vetro protettivo istallato nel punto accettazione, e successivamente ne aveva divelto l’intera intelaiatura. Non pago, al fine di opporsi alle procedure di identificazione, ha aggredito gli operanti spintonandoli e minacciandoli ripetutamente.

L’uomo è stato poi bloccato e immobilizzato, quando dalla tasca dei pantaloni ha improvvisamente tirato fuori un coltello da cucina scagliandosi verso i presenti, per fortuna colpendo solo il muro. Tratto in arresto è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando, a disposizione della Procura della Repubblica di Modena, per essere sottoposto a giudizio direttissimo.