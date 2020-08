Ristrutturazioni nella Scuola Primaria Ferrari di Formigine

Sono partiti il 6 agosto i lavori di manutenzione ed ammodernamento dei servizi igienici della Scuola Primaria Ferrari.

La scelta, dettata dalla necessità di risolvere un problema agli scarichi per il quale non sarebbe stata sufficiente la manutenzione ordinaria, segue pochi giorni la partenza dei lavori per l’area cortiliva delle Scuole Fiori di Casinalbo, con l’intenzione di procedere con le opere nei plessi scolastici nel periodo estivo.

Nel dettaglio l’intervento nelle Ferrari coinvolgerà un blocco di servizi del piano terra con il rifacimento del relativo impianto fognario e di scarico, redistribuzione degli spazi per una migliore suddivisione degli ambienti ed un ammodernamento generale dell’area.

Non solo: a questi si aggiungeranno poi servizi igienici adatti ai bambini ed un impianto elettrico dotato di illuminazione a led.

Nel suo complesso l’opera terminerà entro l’inizio dell’anno scolastico, concentrando i lavori nel periodo estivo per non creare alcun disagio e nel rispetto delle disposizioni di sicurezza dettate anche dall’emergenza epidemiologica sanitaria da Covid-19.

L’importo dell’affidamento ammonta a quasi 65.000 euro, voce di spesa prevista e già inserita nel bilancio comunale, finanziata grazie all’accesso al fondo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.