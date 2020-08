Latitante dal 2003, rintracciato in Svizzera dalla Squadra Mobile di Modena

Nell’ambito del progetto Wanted III della Polizia di Stato, volto alla ricerca di pericolosi latitanti, la Squadra Mobile di Modena a seguito di una mirata ed incisiva attività investigativa, svolta con il coordinamento della Procura della Repubblica di Modena e con l’ausilio del Servizio Centrale Operativo e del Servizio per la Cooperazione di Polizia, ha proceduto alla cattura con estradizione in Italia di un cittadino albanese di 45 anni, latitante dal 2003, rintracciato in Svizzera.

L’arresto è stato possibile anche grazie all’attivazione della rete europea dedicata alla ricerca e alla cattura di latitanti internazionali (Enfast -European Network of Fugitive Active Search Teams) e alla collaborazione della Polizia Federale della Confederazione Elvetica (FEDPOL).