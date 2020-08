Controlli dei N.A.S. nelle gelaterie reggiane: sequestrati circa 70 chili di preparati per gelati

I Carabinieri del NAS di Parma, nell’ambito dei servizi rivolti a garantire la sicurezza alimentare, hanno proceduto,al controllo ed ispezione igienico sanitaria di alcune attività di gelateria con il fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative.

In una gelateria del capoluogo reggiano i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanitaria di Parma hanno accertato irregolarità. In particolare nel corso dei controlli, i militari operanti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo, circa 20 chilogrammi di alimenti vari (preparati per pasticceria/gelateria) rinvenuti nei locali adibiti a deposito alimenti e laboratorio di produzione con data di scadenza decorsa di validità.

Stesso discorso per una gelateria della bassa reggiana dove i controlli del Nucleo Antisofisticazione e Sanitaria di Parma hanno accertato analoghe irregolarità avendo rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo, circa 50 chilogrammi di alimenti vari (preparati per pasticceria/gelateria) rinvenuti nei locali adibiti a deposito alimenti e laboratorio di produzione con data di scadenza decorsa di validità. In quest’ultima gelateria inoltre, le condizioni igienico sanitarie dei locali destinati a laboratorio di produzione e stoccaggio delle derrate alimentari, sono risultate inadeguate a causa della presenza di sporco pregresso e di formazioni di ragnatele con presenza di ragni. Ai titolari sono state contestate le relative violazioni amministrative e comminate sanzioni per un importo complessivo di oltre euro 5.000.

Infine sempre a Reggio Emilia il titolare di altra gelateria del capoluogo è stato denunciato alla Procura reggiana per tentata frode in commercio, avendo posto in vendita gelato prodotto con materie prime diverse per origine e provenienza da quelle dichiarate.