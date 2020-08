Usa, Joe Biden sceglie Kamala Harris come candidata vicepresidente

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il candidato del Partito Democratico alla presidenza degli Stati Uniti Joe Biden ha scelto Kamala Harris, senatrice 55enne della California, come sua vice. Si tratta della prima donna di colore a essere designata per questo ruolo.

“Ho scelto una combattente senza paura e uno dei migliori funzionari pubblici del Paese come mio compagno di corsa”, ha annunciato Biden su Twitter. Kamala Harris nel 2010 era stata eletta procuratore generale della California, carica confermata quattro anni dopo. Nel 2016 l’elezione al Senato.

“Joe Biden può unificare il popolo americano, come presidente costruirà un’America all’altezza dei nostri ideali”, ha twittato la Harris, che si è detta “onorata di essere la candidata vicepresidente per i Democratici”.

(ITALPRESS).