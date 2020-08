Tre serate con negozi aperti e animazione in centro a Castelnovo Monti in occasione del Ferragosto

Il Centro Commerciale Naturale di Castelnovo, al quale aderiscono negozi ed esercizi del paese, ha organizzato tre appuntamenti con i negozi aperti anche in orario serale, a partire dalle ore 20, che vedranno anche proposte gastronomiche, musica e animazione per grandi e bambini. Il primo appuntamento sarà per questo venerdì, 14 agosto, vigilia festiva. Si replicherà poi venerdì 21 e venerdì 28 agosto. In occasione delle tre serate sarà istituita isola pedonale in parte del centro.



