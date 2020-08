Rotary dona al Comune di Carpi un monopattino elettrico

Il Rotary Club di Carpi ha donato al Comune un monopattino elettrico, che sarà messo a disposizione della Polizia Locale: il mezzo, per il quale l’Amministrazione comunale esprime pubblico ringraziamento al club cittadino, sarà esposto a scopo dimostrativo domani, giovedì 13, dalle 9 alle 12 davanti al Municipio.

La Polizia Locale infatti, in occasione del mercato, ha organizzato un punto informativo su questi nuovi veicoli, che si stanno diffondendo rapidamente grazie anche agli incentivi pubblici.

L’iniziativa, accompagnata dalla stampa di una cartolina con i dati essenziali da sapere, è la prima di una serie volta a fornire notizie chiare e sicure su un mezzo di trasporto che – con qualche distinguo – è equiparato alla bicicletta.

Gli agenti saranno a disposizione dei cittadini per rispondere a domande e per distribuire il materiale informativo legato a questa campagna di sensibilizzazione: uno stampato formato 21 x 10,5 centimetri, intitolato “Sul monopattino …ma in sicurezza” con un riepilogo delle nozioni basilari.