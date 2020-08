Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 13 agosto

In prevalenza sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte, ma con addensamenti nelle ore pomeridiane e serali associati a locali rovesci sui rilievi ed occasionalmente sulle pianure centro-occidentali e lungo l’asta del Po. Temperature: pressoché stazionarie; minime comprese tra 23° e 25° nei centri urbani, valori leggermente inferiori nelle aree di aperta campagna. Massime intorno ai 34°-35° nelle pianure interne, valori leggermente inferiori lungo la fascia costiera. Venti: deboli, in prevalenza sud-occidentali sui rilievi, variabili sulle pianure e a regime di brezza lungo la costa. Mare: poco mosso, localmente quasi calmo al mattino.

(Arpae)