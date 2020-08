Questa notte verso le 3:00 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sgarzeria 30, nel centro storico di Modena. Entrati nell’appartamento invaso dal fumo i Vigili del Fuoco hanno portato in salvo un uomo di 29 anni, poi affidato ai sanitari del 118; pare in condizioni molto gravi. Le cause che hanno innescato l’incendio sono in corso di accertamento assieme ai Carabinieri intervenuti.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013