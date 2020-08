Guida camion con patente falsa, sassolese denunciato a Rubiera

Nella mattinata di martedì 11 agosto, durante un posto di controllo stradale effettuato dalla Polizia Locale del presidio di Rubiera, in seguito alle segnalazioni del mancato rispetto del divieto di circolazione per i mezzi pesanti, in via Ruggerini-via Caponnetto in paese veniva sottoposto a controllo un autoarticolato il cui conducente, Q.Y., 27enne sassolese, alla richiesta di esibire i documenti di circolazione, consegnava agli agenti la carta di circolazione del veicolo e una patente formato card, riportante la dicitura in diverse lingue di “permesso internazionale di guida”.

Gli operatori procedevano al controllo del documento e, interpellata la centrale operativa, emergeva che la persona non era titolare di patente di guida e da una più attenta analisi del documento, lo stesso risultava falso. La pattuglia operante procedeva quindi al sequestro, redigendo verbale per il reato di utilizzo di atto falso da trasmettere alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Veniva anche contestata la violazione di guida senza patente che prevede una sanzione di 5.000,00 euro, oltre al fermo amministrativo dell’autoarticolato per tre mesi.

La ditta proprietaria del mezzo pesante dovrà rispondere di incauto affidamento di un proprio mezzo a persona sprovvista di documenti. Il conducente, inoltre, in passato è risultato destinatario di provvedimenti restrittivi della libertà personale.