Recidivo, alla guida di un autoveicolo rubato, bloccato a Carpi dai carabinieri

Ieri nella tarda mattinata, i carabinieri della compagnia di Carpi, nel corso di un servizio di controllo del territorio, effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale sulla statale Romana, in località Fossoli hanno fermato un’autovettura condotta da un cittadino albanese ventisettenne. Approfonditi gli accertamenti hanno verificato che l’uomo era alla guida di un veicolo rubato giorni prima in provincia di Bergamo.

I militari hanno anche accertato che in passato l’uomo si era reso responsabile di altri tre episodi di furto di veicoli e di loro utilizzo in Toscana ed in Umbria. L’albanese, con precedenti specifici per ricettazione, senza fissa dimora, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria ed associato al carcere di Modena.