Partite da Ravenna per fare una passeggiata al Cimone, due amiche colte dal temporale

Hanno lasciato la macchina al parcheggio del Cimoncino, si sono incamminate lungo il sentiero Cai 445 e giunte a quota 1400 sono state sorprese da un violento temporale. Fortunatamente hanno raggiunto il bivacco Gran Mogol, trovandovi riparo. Sono due ragazze di 21 anni residenti a Ravenna e a Lugo.

Molto impaurite e bagnate, poco dopo le 17:00 hanno chiamato il 112 per chiedere aiuto. Il Comando di Compagnia di Pavullo ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cimone che ha inviato sul posto la squadra in pronta partenza. I tecnici hanno raggiunto il bivacco con il mezzo fuoristrada. Le ragazze sono state caricate e portate al Cimoncino dove avevano lasciato la loro autovettura. Bagnate e stanche ma in buona salute, sono tornate a casa.