Incendio nel fienile dell’azienda Hombre a Modena. Continuano le operazioni di “smassamento” per controllare i fenomeni di autocombustione delle rotoballe

A distanza di quasi due settimane dall’incendio che il 29 luglio scorso ha interessato diverse rotoballe dell’azienda agricola Hombre srl lungo la strada Corletto Sud n. 320 a Modena, continua l’intervento per monitorare la situazione, anche a fronte delle numerose segnalazioni da parte di cittadini allarmati per l’odore di “materiale combusto” che sta interessando alcune zone dell’abitato di Modena.

Nel corso degli accertamenti svolti nei giorni scorsi dai tecnici Arpae è stata esclusa (dopo il campionamento e la verifica) la presenza di amianto nelle coperture.

Su indicazione dei Vigili del fuoco, le rotoballe non direttamente interessate dalle fiamme sono state spostate nell’area esterna di proprietà dell’azienda e sono aperte e irrorate con acqua per limitare i fenomeni di autocombustione. Le operazioni continuano senza sosta ma, stante l’elevatissimo numero di balle di fieno presenti, andranno avanti ancora per parecchi giorni, diffondendo un odore di bruciato che sta interessando, a seconda della direzione del vento, parte dell’abitato di Modena.

L’incendio

Come noto il 29 luglio scorso un grosso incendio ha interessato l’azienda modenese Hombre. Le fiamme hanno completamente distrutto il fabbricato adibito a fienile. L’intervento dei Vigili del fuoco ha consentito di domare l’incendio nelle prime ore del mattino del 30 e di evitare che fossero interessati anche i fabbricati vicini, sempre appartenenti all’azienda.

Delle circa 850 rotoballe di fieno presenti, una minima parte è andata distrutta nell’immediato; come previsto in questi casi, appena è stato possibile accedere in sicurezza, le rotoballe rimaste sono state portate all’esterno, sul terreno di proprietà dell’azienda. Qui, su indicazione dei Vigili del fuoco, vengono costantemente aperte e irrorate con acqua per limitare i fenomeni di autocombustione.

Le balle di fieno che bruciano “senza fiamma” provocano un odore di “bruciato” che si diffonde, a seconda della direzione del vento, andando a interessare le zone sud, sud-ovest e ovest dell’abitato di Modena, in particolare i quartieri Villaggio Giardino e le frazioni di Saliceta San Giuliano, Cognento e Cittanova.