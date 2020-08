Il sito del turismo di Fiorano Modenese parla inglese

E’ on line la versione aggiornata, in lingua inglese, del sito del turismo del Comune di Fiorano Modenese (www.fioranoturismo.it).

Ricca di contenuti e facilmente fruibile, come il portale in italiano inaugurato poco più di un anno fa, nella versione inglese, il visitatore straniero può trovare tante informazioni per scoprire il territorio di Fiorano Modenese e, più in generale, quello del distretto, con i suoi tesori storico-artistici e il suo patrimonio naturale e culturale. Indicazioni per preparare la visita, audioguida scaricabili, informazioni su collegamenti, ricettività alberghiera, ristoranti, esercizi commerciali; orari di apertura di musei, chiese, monumenti; il calendario degli eventi costantemente aggiornato, oltre a notizie relative alla storia, alle tipicità, alle tradizioni enogastronomiche. Ampio spazio è dato alle bellezze naturali (in primo piano la Riserva naturale delle Salse di Nirano) ed artistiche di Fiorano Modenese, come il castello di Spezzano e il museo della ceramica, ma anche alle istituzioni culturali, dal BLA al cinema teatro Astoria e a ville, parchi e monumenti che arricchiscono il territorio.